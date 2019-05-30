من هنا.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر
الخميس 30/مايو/2019 - 01:36 م
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ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحر الأحمر، عقب أن اعتمدها اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس.
ونتيجة الشهادة الاعدادية دور مايو 2019 تم اعتمادها بنسبة نجاح 74,5%، للمدارس الرسمية والخاصة ولغات وطلاب المنازل .
وعدد الناجحين 4200 طالبا من إجمالي 5637 المقيدين بجميع مدارس المحافظة، و بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100%، والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية 76,6% للمهنية.
ومن جانبه، هنأ محافظ البحر الأحمر جميع المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة .
ومن هنا.. استعلم عن نتيجتك عبر هذا الرابط
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