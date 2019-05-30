علي جمعة يوضح أهمية تأخير العشاء عملًا بحديث الرسول (فيديو)

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رد الشيخ علي جمعة، على تساؤل حول ان هناك حديث عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ"، فما هي أهمية تأخير العشاء؟، قائلًا: "إن تأخير العشاء كان يقصد به تأخيرها في جماعة".



وأضاف "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية، والمذاعة على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، اليوم الخميس، أن الليل فيه بركة، والليل له اتصال بالقرآن الكريم، وتأخير العشاء كان سيجعل الناس يجلسوا في المسجد يقرأوا القرآن ويتدبروا ويتعبدوا بدلًا من النوم.



وتابع، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- من جماله وحلاوته قال أنه لولا أن اشق على امتي لفعل ذلك من أجل العبادة، فالعبادة لابد أن يفعلها الإنسان وهو مبسوط ومسرور.

