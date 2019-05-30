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جوزيف عطية ونجاح كبير في الأردن

الخميس 30/مايو/2019 - 01:47 م
جوزيف عطية ونجاح كبير في الأردن
جوزيف عطية
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أحمد رمضان متولي
 
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فور إعلان منظمي حفل جوزيف عطية عن حفله في عمان يوم ٢٣ مايو الماضي، تهافت الجمهور الأردني لشراء التذاكر وما هي الا ساعات حتى نفذت البطاقات؛ ما اضطر المنظمون للإعلان عن حفل ثانٍ مساء يوم الجمعة ٢٤ مايو.

 

أحيا جوزيف حفلين من العمر في عمان مع جمهور وصفه بالرائع والمتذوق للموسيقى. غنى عطية اجمل اغانيه وكان الجمهور يتشارك معه بالغناء طوال الوقت.

 

عاد بعدها الى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق أغنيته الجديدة مطلع الصيف المقبل.

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