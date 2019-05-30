'الأعلى للإعلام' يبدأ مناقشة ملاحظات دراما رمضان
الخميس 30/مايو/2019 - 01:43 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
بدأ قبل قليل، اجتماع لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي مجدي لاشين عضو المجلس، وحضور عضو المجلس الدكتورة هدى زكريا عضو اللجنة، وأعضاء اللجنة الناقدة خيرية البشلاوي، والسيناريست هاني كمال، والمخرج أحمد صقر، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية للرصد.
ويناقش الاجتماع، ملاحظات اللجنة الفنية التي تم رصدها في دراما رمضان، تمهيدًا لإصدار التقرير الثاني للجنة.
ويناقش الاجتماع، ملاحظات اللجنة الفنية التي تم رصدها في دراما رمضان، تمهيدًا لإصدار التقرير الثاني للجنة.
Advertisements
المزيد عن: مكرم محمد مجدي لاشين دراما رمضان الفجر الأعلى للإعلام
- "الأعلى للإعلام" يدعو القنوات الفضائية لخلق مواسم درامية بعيدًا عن مارثون رمضان
- 16 فبراير.. مائدة مستديرة لـ"الأعلى للإعلام" مع كُتاب السيناريو والمنتجين
- الأربعاء.. اجتماع لـ"الأعلى للإعلام" مع منتجي الدراما التلفزيونية
- "دراما الأعلى للإعلام" تستطلع رأي الرقابة حول الأعمال التي تُعرض على الشاشات الآن
- "الأعلى للإعلام" يبحث محاور مؤتمر 'الدراما التليفزيونية بين الواقع والمأمول' (صور)
- 'دراما الأعلى للإعلام' تضع معايير تنظيم آليات العمل الدرامي
- "الأعلى للإعلام": إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات التليفزيونية والإذاعية قبل رمضان
- الأعلى للإعلام: الدراما المصرية تساهم في تفكيك المجتمع
- 'الأعلى للإعلام' يطالب بوضع استراتيجية للثقافة والفنون وربطها بالتعليم
- عاجل.. استقالة جماعية لـ"دراما الأعلى للإعلام"