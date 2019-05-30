محافظ القليوبية: المخطط الاستراتيجي يحجم عشوائية البناء ويحاصر تعديات الأراضي الزراعية (صور) 

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أكد الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أهمية المخطط الاستراتيجي لأي مدينة لأنه يحدد محاور التنمية بها، ويحجم عشوائية البناء ويحاصر التعديات على الأراضي الزراعية كما أنه يأتي في إطار التوجه العام للدولة لتبني سياسة قومية حضرية لمنظومة التخطيط العمراني في مصر.



وجاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بنها والقوى التابعة لها في إطار مخطط مركز بنها والذي أعدته وتقوم عليه الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بحضور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة سلوى عبد الوهاب عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة بنها، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ونخبة من الخبراء القائمين على المشروع.



ويهدف المشروع بالأساس إلى إعادة اكتشاف موارد مدينة بنها والقرى النابعة لها ورسم خريطة استثمارية واضحة لجميع الأنشطة السياحية والصناعية والبيئية والزراعية والاجتماعية المتاحة داخل المحافظة.



ومن جانبهم عرض مهندسي الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط التفصيلي للمشروع، ودراسات تفصيلية لكل قطاع من قطاعات المخطط (قطاع الطرق، قطاع الاقتصاد، قطاعات البنية الأساسية) والمشاكل التي يواجهها كل قطاع وذلك للوقوف على الإستراتيجية الأنسب لحلها، فضلًا عن متابعة الفصل بين الملكيات العامة والخاصة، وحصر توقيع الإحداثيات وتوقيع الشوارع على الطبيعة، وذلك تسهيلًا على مهندسي الهيئة لإجراء التعديل المطلوب دون المساس بالمسافة الإجمالية أو الرسم التفصيلي، وبما يلبي احتياجات التنمية بالمدينة بشكل عام ويحقق التوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

