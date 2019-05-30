تجهيز 443 ساحة لصلاة العيد في القليوبية 

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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أوقاف القليوبية، لاستقبال عبد الفطر المبارك من خلال تجهيز 443 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع تحديد أمام وخطيب كل ساحة والاحتياطي له.



ووجه بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات، والإعلان عن الساحات المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بكل مدينة وتوفير كافة سبل الراحة للمصلين.



ومن جانبه أكد الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية، أن الساحات المحددة لاستقبال المصلين فى صلاة عيد الفطر المبارك منها 26 ساحة بقسم اول بنها و25 وبقسم ثانى بنها و21 ساحة بكفر شكر و17 بمدينة طوخ و33 بقرية برشوم و13 بمدينة قها و58 بمدينة قليوب و64 بمدينة القناطر الخيرية و44 ساحة بمدينة شبين القناطر و27 بمدينة الخصوص و22 بمدينة العبور و24 بمدينة الخانكة و26 ساحة بحى شرق شبرا الخيمة و43 بحى غرب شبرا الخيمة.

