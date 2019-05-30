خريطة مشروعات مصر.. "كوبري الجيش" أحد إنجازات الطرق في السويس

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عاتقه، مهمة، تطوير البنية التحتية، وتسهيل الحركة المرورية، بتطوير الطرق والكباري، والذي يُعد كوبري الجيش المصري، واحدًا منها، حيث ، سيوفر سيولة مرورية بمدينة السويس.





كوبري الجيش المصري

بدأ العمل في إنشاء أعمال كوبري الجيش المصري كهدية من القوات المسلحة المصرية لشعب السويس الباسل منذ عام 2017م، لتسهيل حركة المرور على طريق مصر السويس.

تكوين الكوبري

ويقام الكوبري على شكل زهرة اللوتس ويبلغ طول الكوبري 760 متر وعرضه 25 متر على ثلاث حارات أعلى طريق مصر السويس، ليبدأ من أمام سوق بدر وحتى مدينة التوفيقية.





تكلفته

إنشاء كوبري الجيش المصري بتكلفة 148.5 مليون جنيه لخدمة المدن الجديدة علي طريق مصر السويس ومدن حي عتاقة وفيصل.





مميزاته

أن كوبري الجيش المصري، سيوفر سيولة مرورية بالمدينة، ويختصر المسافة ويربط بين ضاحية التوفيقية والمدن الجديدة، ومنطقة الموشي، فضلًا عن إنشاء ممرات لعبور المشاة، والسيارات أسفل الكوبري، الذي يُقام على شكل زهرة اللوتس.

كما تمت أعمال الرصف والتطوير لطريق مصر السويس بداية من اسواق بدر، وحتى ميدان فكرى زاهر للتسهيل على المواطنين ومرور السيارات على هذا الطريق والذي بدأت اعمال الإنشاءات به في منتصف نوفمبر 2017.

كما تم أعمال التطوير للجزء المتبقي من طريق مصر السويس، والذي يبدأ من أمام اسواق بدر بمدينة السلام وحتى ميدان فكري زاهر بمنطقة الزيتيات.



