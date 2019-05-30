محافظ القليوبية ينعى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط

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نعى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، والذى توفي أمس على إثر حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي خلال تفقد بعض الأكمنة والتمركزات الأمنية بمحافظة أسيوط.



وتتقدم المحافظ والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء للشرطة المصرية ولاسرة اللواء جمال شكر، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، معربا عن خالص دعواته بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الاليم.





