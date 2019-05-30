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طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)

الخميس 30/مايو/2019 - 01:38 م
طائرة الزمن الجميل تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل"
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أحمد رمضان متولي
 
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ستصل طائرة مهرجان الزمن الجميل قريبًا الى بيروت وعلى متنها كوكبة من اجمل نجوم الدراما العربية وسيكون بانتظارها لجنة المهرجان ورئيسها الدكتور التجميلي الأبرز هراتش حيث سيستقبلون  فنانين من سوريا و مصر والعراق إضافة الى نجوم منارة الشرق بيروت.

 

في الاجتماع الأخير وضعت لجنة التحكيم خطة محكمة بحيث ستكون الاحتفالية رائعة كالعادة أضافوا اليها بعض التعديلات ستتضمن مفاجئات حصرية.

 

الدكتور هراتش العندليب الاشقر منهمك هذه الفترة في وضع اللمسات الأخيرة للسهرة الأفخم والمنتظرة من عشرات آلاف محبي الفن الأصيل واعدا في تحسينات اكثر واكثر، مشيرا الى ان الاحتفالية الكبرى مساء الخامس عشر من يونيو ستواكبه شاشة M TV اللبنانية كما وسيكون هناك اكثر من ثمانية عشر مكرما.

طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
طائرة "الزمن الجميل" تحط قريبًا في بيروت بعد الاجتماع الأخير (صور)
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