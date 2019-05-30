بوروسيا دورتموند يقترب من تمديد عقد فافري

يسعى بوروسيا دورتموند لتمديد عقد لوسين فافري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وقال مايكل زورك المدير الرياضي في تصريحات إعلامية نشرت اليوم الخميس:" بالطبع سندخل في محادثات معه وأنا شخصيا لا أعلم ما سيقف ضد (التمديد)





وقاد فافري، في أول مواسمه بدورتموند، الفريق للاحتلال وصافة الدوري الألماني (بوندسليجا). ومازال يتبقى في عقد فافري عاما إضافيا.





وقال زورك إن الأخطاء الدفاعية والفردية هي السبب الرئيسي في انهاء دورتموند الدوري في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ رغم أن الفريق كان متقدما في وقت ما على بايرن ميونخ بفارق تسع نقاط.





ويسعى دورتموند للاستغناء نهائيا على عدد من اللاعبين المعارين من الفريق أو اللذين انتهت إعارتهم من بينهم الألماني الدولي السابق أندريه شورليه، المتواجد حاليا مع فولهام.





ومع ذلك قال زورك إنه يرغب في الابقاء على قائد الفريق السابق مارسيل شميلزر /31 عاما/ والذي لم يعد في التشكيل الأساسي.





وأنفق دورتموند بالفعل 75 مليون يورو (5ر83 مليون دولار) في شراء لاعبين جدد للموسم المقبل من بينهم الألمانيين الدوليين نيكو شولز وجوليان راندت والبلجيكي ثورجان هازارد.





ولا توجد أي خطط لصفقات كبيرة أخرى. وقال زورك :"بالطبع سنحاول تحسين تشكيلة الفريق ولكننا أنجزنا معظمها".



