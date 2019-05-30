نيللي كريم على "إينرجي": فاتن حمامة هي ضيف شرف حياتي





وقالت نيللي إن حياة كل إنسان يمكن أن تتحول إلى عمل درامي لأن الجميع لديه قصصه وحكاياته ومواقفه وصراعاته، مشيرة إلى أن حياتها إذا تحولت إلى مسلسل فسيكون مكونا من 5 أجزاء، يتناول الأول علاقة والديها، لأنها من ثقافتين مختلفتين، وهو ما ساهم في تكوين شخصيتها، بالإضافة إلى جزء آخر يتحدث عن طفولتها التي تراها ثرية.





وأردفت أن التنقلات الكثيرة في حياتها خلقت شكل من أشكال "الأكشن"، حيث ولدت في الإسكندرية ثم انتقلت إلى روسيا، ثم عادت إلى الإسكندرية مرة أخرى ومنها إلى القاهرة، متابعة أنها تقدم في حياتها البطولة المشتركة لأنه لا أحد يستطيع العيش بمفرده.





وأوضحت أن هناك العديد من ضيوف الشرف المؤثرين في حياتها، منهم أساتذتها الذين علموها في روسيا ومصر، وخصوصا مدربة الباليه، مشددة على أن النجمة الراحلة فاتن حمامة هي أكثر ضيوف الشرف تأثيرا في حياتها، فهي أول من عملت معه في التمثيل.

حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على حلقة برنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويذاع على راديو "إينرجي" يوميا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً، ويحاور ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيسألهم عن رحلات الصعود والهبوط وأدوار البطولة في حياتهم.