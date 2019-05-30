ترشيح رامون دياز لتدريب الزمالك

عرض أحد الوسطاء اسم الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على إدارة نادي الزمالك حال رغبتهم في التعاقد معه ليحل محل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد الإعلان عن عدم تجديد التعاقد معه.

وتقف الأمور المالية عائقًا بشكل كبير أمام التعاقد مع دياز بسبب قيمة الراتب الشهري له والذي يصل إلى ما يقترب من 7 ملايين جنيه وهو ما يصعب توفيره نهائيًا في ظل رغبة الإدارة بتخفيض الميزانية الخاصة بالمدرب والتحفظ على التجديد لجروس من الأساس بسبب تقاضيه ما يقرب من 200 ألف دولار شهريًا.