"الغباري": القمم العربية هامة لاتخاذ موقف موحد ضد التهديدات التي تواجهنا

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قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، تعقيبًا على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمتين العربية والإسلامية، إن التنسيق العربي أمر طالبنا به كثيرًا، مشددًا على أن القمم العربية هامة لاتخاذ موقف موحد ضد التهديدات التي تواجه الدول العربية.



وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي لديه نظرة استراتيجية مستقبلية عظيمة، ويمكن أن يحدث نوع من التجمع العربي حول رؤيته.



وتابع، أن الإسلام في الغرب والعالم أجمع متهم بتوريد الإرهاب، وهذا أمر خاطئ، فالغرب دائمًا يستقطب ضعاف النفوس للانضمام لما يسمى بالجماعات الجهادية، ولابد من الحكومات الاسلامية والعربية أن تقوم بتجديد الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف لديها.



هذا ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية منذ قليل، للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة على التوالي، اليوم وغدا.



صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتى في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.



ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة بالقمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.



كما يتضمن برنامج الرئيس عقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من القادة العرب والمسلمين، تتناول التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

