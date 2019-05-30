ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)

الخميس 30/مايو/2019 - 01:33 م
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
ملتقى رؤية لسينما الشباب
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

اختتمت مساء الثلاثاء فعاليات الدورة الثالثة لملتقي رؤية لسينما الشباب الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.

 

وأعلنت لجنة تحكيم الملتقي والتي تكونت من الفنانة "سلوي محمد علي" والمخرج "محمود سليمان" والدكتور "وليد سيف" جوائز الملتقي حيث منحت تنويهآ خاصآ لفيلم "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج "ياسر شفيعي" و تنويهآ خاصآ لفيلم "قد السما" للمخرجة "ندا عمرو".

 

وقررت منح جائزة أفضل فيلم روائى قصير لفيلم "التجربة أسف" للمخرج" للمخرج" علاء خالد".

 

وجائزة افضل فيلم تسجيلى لفيلم" حيث تعيش الأشياء الجامحة" للمخرج" حسام شاكر".

 

وعن جائزة أفضل فيلم بالملتقي ذهبت لفيلم" الجحيم الأبيض" إخراح " أحمد عاصم و عمر شاش ومحمود خالد".

 

يذكر أن الدورة الثالثة للملتقي استمرت علي مدار ثلاثة أيام بمسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وأشرف علي الملتقي فنيآ الأستاذة "صفاء مراد" وتضمنت مسابقة الملتقي ٢٣ فيلمآ ما بين التسجيلى والروائى القصير.

 

بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي