بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز ختام الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)

اختتمت مساء الثلاثاء فعاليات الدورة الثالثة لملتقي رؤية لسينما الشباب الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.

وأعلنت لجنة تحكيم الملتقي والتي تكونت من الفنانة "سلوي محمد علي" والمخرج "محمود سليمان" والدكتور "وليد سيف" جوائز الملتقي حيث منحت تنويهآ خاصآ لفيلم "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج "ياسر شفيعي" و تنويهآ خاصآ لفيلم "قد السما" للمخرجة "ندا عمرو".

وقررت منح جائزة أفضل فيلم روائى قصير لفيلم "التجربة أسف" للمخرج" للمخرج" علاء خالد".

وجائزة افضل فيلم تسجيلى لفيلم" حيث تعيش الأشياء الجامحة" للمخرج" حسام شاكر".

وعن جائزة أفضل فيلم بالملتقي ذهبت لفيلم" الجحيم الأبيض" إخراح " أحمد عاصم و عمر شاش ومحمود خالد".

يذكر أن الدورة الثالثة للملتقي استمرت علي مدار ثلاثة أيام بمسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وأشرف علي الملتقي فنيآ الأستاذة "صفاء مراد" وتضمنت مسابقة الملتقي ٢٣ فيلمآ ما بين التسجيلى والروائى القصير.