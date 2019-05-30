"تعليم الغربية": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل فور اعتمادها من المحافظ

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كشف مصدر مسئول من داخل مديرية التربية والتعليم في الغربية، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، وأنه من المقرر إعلان النتيجة الأسبوع القادم فور اعتمادها من اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.



ونفى المصدر ما تم تداواله على عدد من المواقع الإخبارية عن ظهور النتيجة الأحد القادم، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة إلى الآن.