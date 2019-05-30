عاجل.. أمير الكويت يصل إلى جدة للمشاركة في قمم مكة





وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، منذ قليل، إلى جدة على رأس وفد بلاده للمشاركة في قمم مكة الثلاث.





وتناقش القمة الإسلامية الـ14، التي تتزامن هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، أهم الملفات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الوضع في السودان، والأزمات في سوريا واليمن وليبيا.





كما تناقش القمة قضايا الأقليات المسلمة في العالم، وتنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وسبل مواجهتها، كما تتناول جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على دعم جهود مواجهة التطرف والأفكار المتشددة ودعم المبادرات في هذا المجال.



