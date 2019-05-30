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سرقة أسلاك نحاسية من أعمدة تابعة لشركات إتصالات بصفاقس

الخميس 30/مايو/2019 - 12:19 م
سرقة أسلاك نحاسية من أعمدة تابعة لشركات إتصالات بصفاقس
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مروى الجلاصي
 
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تمكّنت يوم 29 ماي 2019 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشماليّة، من ضبط 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 42 و25 سنة قاطنين الجهة)، بحوزتهم أكياس تحتوي على كميّة هامة من الأسلاك النحاسيّة.

وبالتحرّي معهم، إعترفوا أنهم قاموا بسرقة الأسلاك المذكورة من أعمدة تابعة لإحدى شركات الإتصالات، ويعتزمون التفريط فيها بالبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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