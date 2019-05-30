ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 21 وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم حافلة بشاحنة بالمكسيك (صور)

الخميس 30/مايو/2019 - 11:51 ص
مقتل 21 وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم حافلة بشاحنة بالمكسيك (صور)
Advertisements
طباعة
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم وأُصيب نحو 30 آخرين، في حادث تصادم حافلة سياحية بشاحنة بضائع في المكسيك.

وقال مسؤولون محليون، إن الحادث وقع ، يوم أمس الأربعاء، حيث انقلبت الحافلة واشتعلت فيها النيران عقب تصادم مع شاحنة على طريق جبلي في ولاية فيراكروز المكسيكية.

وأوضحت السلطات، أن كلتا السيارتين تتجهان غربًا عندما تحطمت في منطقة تعرف باسم كومبريس دي مالتاتا. واشتعلت النار أيضا الشاحنة.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، أضاف المسؤولين، أن الحادث أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة 30 آخرين.

وذكر روبرتو هيرنانديز، مدير الدفاع المدني في بلدة نوغاليس، أنه عندما تحولت الحافلة إلى جانب واحد، لم يتمكن الركاب من استخدام أبواب الخروج.

وتحقق السلطات لمعرفة سبب وقوع الحادث.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي