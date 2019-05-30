مقتل 21 وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم حافلة بشاحنة بالمكسيك (صور)

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم وأُصيب نحو 30 آخرين، في حادث تصادم حافلة سياحية بشاحنة بضائع في المكسيك.





وقال مسؤولون محليون، إن الحادث وقع ، يوم أمس الأربعاء، حيث انقلبت الحافلة واشتعلت فيها النيران عقب تصادم مع شاحنة على طريق جبلي في ولاية فيراكروز المكسيكية.



وأوضحت السلطات، أن كلتا السيارتين تتجهان غربًا عندما تحطمت في منطقة تعرف باسم كومبريس دي مالتاتا. واشتعلت النار أيضا الشاحنة.



وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، أضاف المسؤولين، أن الحادث أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة 30 آخرين.





وذكر روبرتو هيرنانديز، مدير الدفاع المدني في بلدة نوغاليس، أنه عندما تحولت الحافلة إلى جانب واحد، لم يتمكن الركاب من استخدام أبواب الخروج.





وتحقق السلطات لمعرفة سبب وقوع الحادث.



