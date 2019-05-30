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عاجل.. نيمار يحدد شرطه الوحيد للانتقال إلى ريال مدريد

الخميس 30/مايو/2019 - 12:17 م
عاجل.. نيمار يحدد شرطه الوحيد للانتقال إلى ريال مدريد
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مني العوضي
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وضع شرطاً مالياً كبيراً للموافقة على التعاقد مع نادي ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن نيمار طلب راتباً أسبوعياً يبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل (1.5 مليون دولار أميركي) للتوقيع مع ريال مدريد.

وينوي نادي ريال مدريد تسريح جاريث بيل، لأجل الاستفادة من خدمات نيمار دا سيلفا، والذي يبلغ  راتبه الأسبوعي حالياً نحو 622 ألف جنيه إسترليني أي (785 ألف دولار).

فيما ذكرت إذاعة "RAC1" أن نادي برشلونة قد دخل هو الآخر في مفاوضات مع نيمار دا سيلفا الذي يبدو أنه يتجه للرحيل عن باريس في ظل تألق كيليان مبابي..

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن نيمار سيعود مجدداً إلى الليجا قريباً، وهو ما بين الريال وبرشلونة.

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