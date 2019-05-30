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أمن المحرس يكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات

الخميس 30/مايو/2019 - 12:16 م
أمن المحرس يكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات
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مروى الجلاصي
 
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تمكنت يوم 29 ماي 2019 دورية تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس، من الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات والاقراص المخدرة.

وألقت القبض على 06 من عناصرها اعمارهم تتراوح بين( 16 و 27 سنة) قاطنين معتمدية عقارب، وبتفتيشهم حجز لديهم قطع مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة" وسجائر محشوة بنفس المخدر، و اقراص مخدرة ومبلغ مالي من عائدات النشاط المذكور و 02 دراجات نارية يستغلونها في تنقلاتهم.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم، من اجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة.
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