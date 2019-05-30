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في ساعة الإفطار.. القباضة المالية بالفحص تتعرض إلى السطو

الخميس 30/مايو/2019 - 12:13 م
في ساعة الإفطار.. القباضة المالية بالفحص تتعرض إلى السطو
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مروى الجلاصي
 
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تعرض مقر القباضة المالية بالفحص ولاية زغوان، إلى السرقة من داخله مساء يوم أمس الأربعاء 29 ماي 2019.

وعلى إثر ذلك، تنقلت الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان على عين المكان، مرفوقة بفريق من إدارة الشرطة الفنية والعلمية، وقامت بإجراء المعاينات الأولية اللازمة.

كما حضر السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بزغوان، الذي بعد إجراء المعاينة الموطنية أذن للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالتعهد بالبحث في الموضوع.
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