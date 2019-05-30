"السيسي" يوافق على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رقم 560 لسنة 2018، بالموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام".





وذكر القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، أن الموافقة تأتي مع التحفظ بشرط التصديق.





وأوضح القرار، أنه كان قد تم توقع إطار الشراكة في 18 مارس 2018.



