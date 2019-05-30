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هيا الشعيبي: برنامجي الأكثر مشاهدة في الخليج

الخميس 30/مايو/2019 - 11:58 ص
هيا الشعيبي: برنامجي الأكثر مشاهدة في الخليج
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الفجر الفني
 
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استضافت الفنانة هيا الشعيبي في حلقة أمس من برنامجها "فانوس هيونة" الشيخ دعيج الخليفة والفنانة أمل العنبري وخلال حوار دار بينهما كشفت هيا أن برنامجها من أكثر البرامج مشاهدة في الخليج والشرق الأوسط على مواقع التواصل الإجتماعي وأيضا صرحت بأن صوت الفنانة أمل العنبري هو الصوت الأول حاليا وأنها صوت بديل للفنانة ذكرى.

وقالت: "إحنا ماخذين أفضل برنامج في الخليج والشرق الأوسط كمشاهدة وعلى السوشيال ميديا بعد" وأيد الخليفة هيا في كلامها ووضح أنه خلال زيارته إلى عمان وجد متابعين لبرنامج فانوس هيونة مشيرا أن هذا من فضل الله لها لنقائها ونيتها الحسنة.
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