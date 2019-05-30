هيا الشعيبي: برنامجي الأكثر مشاهدة في الخليج

استضافت الفنانة هيا الشعيبي في حلقة أمس من برنامجها "فانوس هيونة" الشيخ دعيج الخليفة والفنانة أمل العنبري وخلال حوار دار بينهما كشفت هيا أن برنامجها من أكثر البرامج مشاهدة في الخليج والشرق الأوسط على مواقع التواصل الإجتماعي وأيضا صرحت بأن صوت الفنانة أمل العنبري هو الصوت الأول حاليا وأنها صوت بديل للفنانة ذكرى.



