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المجلس العسكري الانتقالي يمثل السودان في قمم مكة

الخميس 30/مايو/2019 - 12:01 م
المجلس العسكري الانتقالي يمثل السودان في قمم مكة
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على رأس وفد، إلى السعودية اليوم الخميس، للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية.

وقال المجلس العسكري في بيان، إن زيارة البرهان للسعودية تأتي "تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمتين، والتي تستضيفهما المملكة بمكة المكرمة يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من مايو الجاري".

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