هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة لوالدها المنفصل عنهم

حلت الفنانة هنا الزاهد "ضيفة في برنامج "حلوة رمضان" الذي يعرض على قناة "Makeup for ever middle east" على موقع التواصل الإجتماعي يوتيوب.

وبسؤالها عن والدها وعن السبب في عدم ظهوره معها في أية مناسبات أو صو اجابت أن والدها منفصل عن والدتها ولا يتواصل معهم أو يتابعهم منذ وقت الانفصال منذ سنوات طويلة.

وأوضحت إنها في ذلك الوقت كانت في العاشرة من عمرها بينما شقيقتها فرح كانت في الثامنة من عمرها وشقيقتها نور كانت في سن الثالثة .

وقالت إنها تسامحه على الرغم من تقصيره معهم وعدم سؤاله عليهم وإنه لا يعرف عنهم الكثير من التفاصيل التي كانت تحلم أن يشاركها والدها بها وخاصة بعد نجاحها الفني.

قائلة وهي تحاول تمالك دموعها: "أنا مسامحاك إن انت مكنتش معانا الأيام دي كلها كان نفسي تكون معايا أنا عارفة إن انت بتحبني اوى ومبسوط بيا وأنا كمان بحبك اوي".

وبكلمات مؤثرة طلبت هنا من والدها ان يسامحها على عدم سؤالها على إخوتها ملك و مصطفى قائلة: "سامحني هسأل عليك اكتر من كده وأنا نفسي تبقى قريب مني زي ماما بالظبط .. انا بحبك جدا عشان انت فعلا أعظم أب في الدنيا".