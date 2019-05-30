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حرس الحدود يتحدى بيراميدز لخطف نقطة البقاء

الخميس 30/مايو/2019 - 11:49 ص
حرس الحدود يتحدى بيراميدز لخطف نقطة البقاء
السعيد
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الفجر الرياضي
 
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يصطدم فريق حرس الحدود بفريق بيراميدز في الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري المصري.


ويحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.


ويأمل طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود في الخروج بنقطة التعادل على الأقل أمام بيراميدز حتى يضمن البقاء في دوري الأضواء والشهرة.


ويغيب عن بيراميدز عبد الله السعيد وعمر الميداني لحصولهما على الإنذار الثالث في لقاء النجوم.


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