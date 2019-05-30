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وكيل "تعليم" الوادي الجديد: 99% من طلاب الوادي الجديد أدوا امتحان الكيمياء إلكترونيا

الخميس 30/مايو/2019 - 11:50 ص
وكيل تعليم الوادي الجديد: 99% من طلاب الوادي الجديد أدوا امتحان الكيمياء إلكترونيا
الدكتور إبراهيم التداوي
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هدير محمود
 
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 1766 طالب، عدد المدارس 27 مدرسة في 5 إدارات تعليمية، عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان ورقيًا هو 2 مدارس، عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان إلكترونيًا هو 25 مدرسة، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا 17 طالب، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا 1749 طالبًا، والنسبة المئوية للطلاب للأداء الإلكتروني 99.04%، النسبة المئوية للطلاب للأداء الورقي: 0.96%.

أوضح التداوي، أن اليوم هو التاسع لامتحانات الصف الأول الثانوي العام الإلكتروني "بالتابلت" لمادة الكيمياء، وأن امتحانات اليوم جاءت كالتالي: مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي العام، التعليم الصناعي (معدات معدنية – تركيبات كهربية – تكنولوجيا الخامات والموارد – هيدورليك ونيوماتيك)، التعليم الزراعي (محاصيل الحقل)، التعليم التجاري (مبادئ قانون المرافعات – قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية).
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