شوارع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية (صور)

تزينت شوارع مكة المكرمة بأعلام الدول المشاركة في قمم مكة "الخليجية والعربية والإسلامية"، والتي تُعقد بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





وقامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫إدارة التجميل والأنسنة، بتركيب لوحات ترحيبية بمسافة 5 كيلو و200 متر، وتركيب وحدات إضاءة تجميلية ولوحات ترحيبية.





وتعقد في مكة المكرمة ثلاث قمم عربية وخليجية وإسلامية، في قصر الصفا يومي 25 و26 رمضان، كما ستعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية تحت شعار "قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل،" وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.



