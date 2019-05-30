4.188 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر خلال 4 أشهر

أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 4.188 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، بزيادة 7.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وذكرت المصلحة، أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 3.73 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 13.2 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الواردات الصينية من مصر 458 مليون دولار في الفترة نفسها، بتراجع 23.4 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأضافت المصلحة أن حجم التجارة الثنائية خلال شهر أبريل فقط بلغ 1.029 مليار دولار، بواقع 939.6 مليون دولار صادرات من الصين إلى مصر، و89.5 مليون دولار واردات صينية من مصر.