تدريبات علاج مائي لـ"عبو" لاعب الأهلي
الخميس 30/مايو/2019 - 11:48 ص
علي نبوي
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خضع عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، خضع لفحص طبي دقيق خلال الساعات الماضية لتحديد برنامج العلاج الخاص به بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة قبل عدة أسابيع.
ومن المقرر أن يؤدي عبو تدريبات علاج مائي في حمام السباحة بمقر النادي بالجزيرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك خلال الأيام القادمة ضمن برنامج التأهيل لتجهيزه للموسم الجديد ، ويخضع اللاعب بعد ذلك لفحص جديد لتحديد المرحلة التالية من برنامج العلاج.
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