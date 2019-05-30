جهاز الأهلي يطمئن على "ركبة إكرامي"

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ركبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.





وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أمس الأول الثلاثاء حيث أكتفي اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش المران الجماعي.





ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، حيث يتصدر الفريق جدول الدوري برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.



