ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جهاز الأهلي يطمئن على "ركبة إكرامي"

الخميس 30/مايو/2019 - 11:42 ص
جهاز الأهلي يطمئن على ركبة إكرامي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ركبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أمس الأول الثلاثاء حيث أكتفي اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش المران الجماعي.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، حيث يتصدر الفريق جدول الدوري برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي