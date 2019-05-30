أحمد مالك: "فضلت 3 أسابيع مستحماش.. والناس اشتكت من الريحة"

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قال الفنان أحمد مالك، إنه لم يستحم لمدة 3 أسابيع بسبب فيلم اشتباك، مضيفًا: "الناس كانت بتشتكي مني.. والفنانة مي الغيطي راحت اشتكت للمخرج، وقالتله مش قادرة أشم الريحة".



وكشف "مالك"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الخميس، أنه مرتبط عاطفيًا، مبديا دهشته من مهاجمة الفنانة غادة عبدالرازق له لعضويته في لجنة تحكيم مهرجان الجونة، معقبا: "حاجة غريبة جدا أن شخص يقلب على شخص بهذه القسوة".



وأضاف أنه ظل لفترات طويلة في حيته يعتبر إحدى معلماته في المدرسة رمز الجمال.

