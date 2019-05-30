جرعات تدريبية مكثفة لثنائي حراسة المرمي في الأهلي

يتواجدان مصطفى شوبير وأحمد طارق، حارسا فريق الشباب واللذان في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصلا علي وحدات تدريبية مكثفة تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق.





وحرص سليمان على الانفراد بالثنائي من أجل منحهم مجموعة مختلفة من الوحدات التدريبية المتنوعة ، في إطار تجهيزهما، بعد الاستعانة بهما في قائمة الفريق في أكثر من مباراة هذا الموسم.





وتشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تواجد خمسة حراس تحت قيادة طارق سليمان مدرب الحراس وهم؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.



