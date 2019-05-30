خالد بوطيب يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة المغربي خالد بوطيب لقيادة خط هجوم الأبيض في مباراة الإنتاج الحربي اليوم الخميس ببطولة الدوري المصري





وتماثل بوطيب للشفاء من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة وشارك في جزء صغير من مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي الكونفيدرالية الافريقية.





ويفضل جروس الدفع بخالد بوطيب في خط هجوم الفريق لثقته بشكل أكبر في قدرات وإمكانيات المهاجم المغربي، في الوقت الذي يغيب فيه عمر السعيد للإيقاف.





وكان الزمالك قد تعاقد مع بوطيب في يناير الماضي من صفوف مالاتيا سبور التركي مقابل مليون ونصف مليون دولار ويحصل على 800 ألف دولار في الموسم الواحد.





ويواجه بوطيب شبح الرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل بسبب تذبذب مستواه وعدم القناعة بشكل كامل به من جانب الجهاز الفني والإدارة.