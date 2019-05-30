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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية بمكة وجازان وعسير

الخميس 30/مايو/2019 - 10:56 ص
الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية بمكة وجازان وعسير
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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