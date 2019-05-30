مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 25 من مسلسل لمس أكتاف
الخميس 30/مايو/2019 - 10:54 ص
الفجر الفني
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تذاع الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل لمس أكتاف الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، في تمام الساعة الحادية عشر مساءا على شاشة "سي بي سي"، ويعاد في تمام الساعة السابعة صباحا.
"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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