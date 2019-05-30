3 تحديات تواجه محمد صلاح مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع فريق توتنهام هوتسبير يوم 1 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي لفريق ليفربول الإنجليزي، حيث تعرض للخسارة في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في كييف.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 3 تحديات تواجه محمد صلاح مع ليفربول في نهائي البطولة الأوروبية هذا الموسم.





1- اللقب الأول مع الريدز

يسعى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول لتحقيق لقبه الأول مع الريدز في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارته للقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويعد هذا الموسم هو الثاني لصلاح مع الفريق الأحمر.





2- البالون دور

يملك صلاح فرصة ذهبية لتحقيق جائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، وذلك في حالة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، فسيقرب هذا اللقب صلاح كثيرا من الجائزة، خاصة بعد خروج ميسي من الدور النصف النهائي، ورونالدو من الدور الربع نهائي، ومودريتش حامل لقب الجائزة الاخير من الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا.





3- دفعة معنوية قبل كان 2019

سيخوض محمد صلاح مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بداية من 21 يونيو المقبل، وسيكون صلاح في حالة معنوية كبيرة مع المنتخب في حال تحقيقه اللقب الأوروبي قبل أيام قليلة من البطولة، ويرغب منتخب الفراعنة في تحقيق البطولة، وخاصة إنها تقام على أرض مصر للمرة الأولى منذ عام 2006.