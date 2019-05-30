ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبو جبل 24.. أحداث الحلقة وتفاصيل مثيرة

الخميس 30/مايو/2019 - 10:34 ص
أبو جبل 24.. أحداث الحلقة وتفاصيل مثيرة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
الحلقة 24 من مسلسل أبو جبل، تدور أحداثها حول احتفال وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى"، بالقبض على سعد أبو جبل "دياب"، وحصوله منه على ملايين الجنيهات، ومن ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل أبو جبل 
 دخل أحد الموظفين على وجيه وأخبره أن ابنه أحمد توفى إثر سقوطه من أعلى برج سكنى، ليدخل وجيه فى صدمة شديدة.

واستطاع حسن أبو جبل "مصطفى شعبان" الوصول إلى "مانجا" الذى هرب إلى المنيا للاختباء، وبعد ضغط أكد أن سيدة اسمها خلود هى من طلبت منه نسخ مفتاح شقة أبو جبل.

وقررت رحاب "نجلاء بدر" أن تحل محل والدها وقررت السيطرة على كل مقاليد الأمور فى شركته، وخلال بحثها فى خزنته الخاصة وجدت الشيك الذى حرره زوجها سعد لوالدها وقيمته 12 مليون جنيه.
Advertisements
المزيد عن: مسلسل ابو جبل الحلقة 24 مسلسل أبو جبل حلقات جديدة الحلقة 24 ابو جبل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي