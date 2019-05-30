أبو جبل 24.. أحداث الحلقة وتفاصيل مثيرة

الحلقة 24 من مسلسل أبو جبل، تدور أحداثها حول احتفال وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى"، بالقبض على سعد أبو جبل "دياب"، وحصوله منه على ملايين الجنيهات، ومن ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل أبو جبل

دخل أحد الموظفين على وجيه وأخبره أن ابنه أحمد توفى إثر سقوطه من أعلى برج سكنى، ليدخل وجيه فى صدمة شديدة.





واستطاع حسن أبو جبل "مصطفى شعبان" الوصول إلى "مانجا" الذى هرب إلى المنيا للاختباء، وبعد ضغط أكد أن سيدة اسمها خلود هى من طلبت منه نسخ مفتاح شقة أبو جبل.





وقررت رحاب "نجلاء بدر" أن تحل محل والدها وقررت السيطرة على كل مقاليد الأمور فى شركته، وخلال بحثها فى خزنته الخاصة وجدت الشيك الذى حرره زوجها سعد لوالدها وقيمته 12 مليون جنيه.