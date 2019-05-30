التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بأسواق الإمارات تسجل 42 مليار درهم خلال 2018

بلغ إجمالي قيمة التوزيعات للشركات المساهمة العامة التي أقرتها الجمعيات العمومية خلال العام 2018 نحو 42 مليار درهم، منها 41.712 مليار درهم نقداً و288 مليون درهم توزيعات أسهم المنحة بحسب الأرقام الرسمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع.





وارتفعت توزيعات الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 27.2% بالمائة مقارنة مع العام 2017 الذي بلغت فيه قيمة التوزيعات نحو 33 مليار درهم.





وتصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية خلال العام 2018 بقيمة بلغت نحو 17.4 مليار درهم، تلاه قطاع العقار بقيمة توزيعات وصلت إلى نحو 10.326 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.9 مليار درهم.





وجاء بعد ذلك قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتوزيعات قيمتها 1.4 مليار درهم في حين وصلت قيمة التوزيعات لقطاع الطاقة نحو 1.08 مليار درهم و705 ملايين درهم لقطاع النقل و654 مليون درهم لقطاع الخدمات وسجلت بقية التوزيعات لقطاعات التأمين والصناعة والسلع الاستهلاكية.





وعلى صعيد توزيعات أسهم المنحة فقد تصدر قطاع البنوك المركز الأول أيضاً بقيمة 123 مليون درهم تلاه قطاع الصناعة بقيمة 76 مليون درهم، ثم جاء بعد ذلك قطاع الخدمات بنحو 68 مليون درهم وقطاع السلع الاستهلاكية بقيمة 20 مليون درهم.