الصين: العقوبات والتعريفات الجمركية الأمريكية "إرهابا اقتصاديا عاريا"

كشف نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هوى، اليوم الخميس، أن العقوبات الاقتصادية والتعريفة الجمركية المفروضة على الصين من قبل الولايات المتحدة ليست سوى أدوات "الشوفينية الاقتصادية والإرهاب النفسي".