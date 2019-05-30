نيمار يضرب لاعب البرازيل لتفويت كوبري بين قدميه (فيديو)

هاجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي زميله الشاب ويفيرتون في منتخب البرازيل بطريقة خلال تدريبات منتخب "السامبا"، بعد أقل من 24 ساعة من تجريده من شارة القيادة للمنتخب.

واعتدى نيمار اللاعب الشاب ويفيرتون، بعد أن حاول الأخير تفويت الكرة من بين قدمي نجم باريس سان جرمان، خلال تدريب المنتخب البرازيلي يوم الثلاثاء.

فعند محاولة نيمار خطف الكرة من اللاعب الشاب، قام الأخير بتفويت الكرة بين قدمي نيمار لمراوغته، مما أثار غضب لاعب برشلونة السابق، الذي جر اللاعب من قميصه وأسقطه أرضا بطريقة عدوانية.

ولاقى الفيديو انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هاجم الكثيرين تصرفات قائد البرازيل السابق، الذي لم يعتذر لويفيرتون بعد إسقاطه.

وخاض نيمار الفترة التدريبية الأولى له مع المنتخب بعد تجريده من شارة قيادة المنتخب، وتوكيل مهمة القيادة لزميله داني ألفيس في بطولة كوبا أميركا المقبلة، بعد سلسلة من القضايا الأخلاقية التي شابت موسم نيمار.