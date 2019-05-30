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مؤشر البحرين يصعد 0.14% بمستهل جلسة اليوم

الخميس 30/مايو/2019 - 10:39 ص
مؤشر البحرين يصعد 0.14% بمستهل جلسة اليوم
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 2.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1432.19 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 949 ألف سهم، بقيمة قدرها 209 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.19% مدفوعة بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.78% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.79%.
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