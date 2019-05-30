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مسلسل لمس أكتاف الحلقة 24 مسلسلات رمضان 2019

الخميس 30/مايو/2019 - 10:30 ص
مسلسل لمس أكتاف الحلقة 24 مسلسلات رمضان 2019
ياسر جلال
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة 24 من مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، تفاصيل وأحداث جديدة، حيث وافق حمزة على زواج أدهم " ياسر جلال" من شقيقته غادة "إيمان العاصى"، وطلب منه أن يسانده خلال الفترة القادمة فى عمله لأنه يشعر بالخطر.


مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل  ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏


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