تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الخميس





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، في اطار الأداء العرضى الذى تسلكه المؤشرات في صورة إرتدادة وذلك كرد فعل طبيعى بعد تراجع لعدة جلسات و الذى دعمه أنباء ايجابية علي بعص الأسهم ذات الحراك.

وخسر رأس المال السوقى نحو 1.2 مليار جنيه ليصل عند مستوى 752.5 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13,916.27 نقطة، وتراجع معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 602.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1,533.83 نقطة.









من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مضغوطة بمبيعات المصريين ، بضغط من سيطرة القوة البيعية لحماية الارباح بعد ارتدادة سريعة استمرت عدة جلسات وصلت بالمؤشر الرئيسي لمستوي الـ 14087 نقطة ، ليقابل عندها بضغط بيعى على معظم القياديات منهيا عند 13974.13 نقطة، جاء وذلك فى ظل قيم تداولات اقل من معدلاتها مسجلة نحو 637.3 مليون جنيه





وخسر رأس المال السوقى نحو 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.7 مليار جنيه.





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13,974.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 602.9 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1,537.3 نقطة.









وعن قيم التداولات فقد بلغ حجم التداول على الأسهم 163.2 مليون ورقة مالية بقيمة 637,309 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 41.9%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.5%.

وعن إتجاهات المستثمرين فقد مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 29.5 ألف جنيه ، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية للبيع بقيمة 600,3 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه،على التوالى



