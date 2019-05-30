كلوب: هذه لحظات جنون برشلونة

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي سعادته للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا من بوابة الفوز على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي.









وقال يورجن كلوب للموقع الرسمي لليفربول وقال: "لقد كانت أجواء رائعة ومجنونة غير قابلة للتصديق فعندما خسرنا المباراة الأولى في برشلونة، كنت راضيًا عن المباراة وأداء اللاعبين، ولكن بالطبع كان هناك نتيجة لكنني لم أستطع أن أشعر بها".









وتابع كلوب: "في مباراة الذهاب خسرنا بثلاثية نظيفة وفي غرفة تبديل الملابس لم نتحدث عن الأمر بسبب الأداء الجميل ليفربول فلم يكن الوضع يسمح أن نخرج ونصرخ في اتجاه غرفة ملابس برشلونة بكلمات مثل نراكم في آنفيلد أو أي شيء من هذا القبيل.. كان واضحًا إننا غير مقصرين".









وتحدث كلوب غياب محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو للإصابة: "عرفت من قبل أن بوبي فيرمينو ومو صلاح لم يتمكنا من اللعب وهذا عادة لا يساعد كنا نعلم أن الأمر صعب إلى حد كبير مما يعني أنه ليس مستحيلًا تمامًا فيجب أن يكون ذلك كافيا لبدء المشروع".









وواصل كلوب: "الأمر جنوني حين تشاهده وترى الاحتفالات ثم تسمع صافرة النهاية بعد ذلك تقول إن الأمر تاريخي وأنت جزء منه".



