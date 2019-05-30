محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية يقدمون خالص التعازي في مدير الأمن

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، خالص التعازى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع هيئة الشرطة في وفاة اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والذي توفى مساء أمس، إثر حادث مروري في أثناء تأدية عمله بتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية بطريق القوصية- أسيوط.





كما قدم العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنياً لأسرته الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين فى الحادث.





وأعرب محافظ أسيوط عن خالص فخره واعتزازه بقيادات ورجال هيئة الشرطة لما يبذلوه من تضحيات وبطولات من أجل استقرار أمن البلاد والحفاظ على اراضيها جنباً الى جنب مع رجال قواتنا المسلحة البواسل.



