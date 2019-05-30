القيادات الأمنية والتنفيذية بالصعيد يشاركون في تشييع جنازة مدير أمن أسيوط

وصل عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بأسيوط وبعض محافظات الصعيد إلى سرادق العزاء المقام امام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط، استعداداً للمشاركة في صلاة الجنازة على اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، والذي توفى أمس متأثرا بإصابته عقب انقلاب سيارته أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز القوصية، كما أصيب في الحادث اللواء الدكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية والمقدم محمد محمد السيد، مدير مكتب مدير الامن وقائد السيارة.





وتقام صلاة الجنازة داخل مسجد عمر مكرم بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، وعدد من مدراء أمن محافظات الصعيد ومن القيادات الأمنية، والتنفيذية والقيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة أسرة الفقيد الراحل.





وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، مما أسفر عن عليها وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية ومدير مكتب مدير الامن وقائد السيارة، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإجراء الإسعافات اللازمة.



