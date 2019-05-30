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فرمان جديد من الأهلي ضد قرارات مجلس الجبلاية

الخميس 30/مايو/2019 - 10:18 ص
فرمان جديد من الأهلي ضد قرارات مجلس الجبلاية
الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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رفض فريق الأهلي تأجيل مبارياته في الدوري المصري لما بعد بطولة أمم إفريقيا وذلك قبل اجتماع مجلس محمود الخطيب يوم السبت المقبل لحسم مصير الانسحاب من المسابقة.


واستقر مجلس الأهلي على الانسحاب من الدوري حال تمسك مجلس الجبلاية باستكمال المسابقة المحلية لما بعد أمم إفريقيا 2019.

وكان اتحاد الكرة قد فاجأ الأهلي وأعلن استمرار جدول الدوري المعلن عنه من لجنة المسابقات باستكمال البطولة لما بعد أمم إفريقيا.



 


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