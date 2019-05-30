سعر الدينار الكويتى في البنوك العاملة في مصر اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي في التعاملات الصباحية اليوم الخميس30-5-2019 حالة من الاستقرار، وسجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.19 جنيها، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:





اسعار الدينار الكويتى في البنوك اليوم





سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

54،90 جنيها للشراء

55،60 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

55،19 جنيها للشراء

55،62 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

54،90 جنيها للشراء

55،69 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

55.16 جنيها للشراء

55.51 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

55،12 جنيها للشراء

56،55 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان

54.60 جنيها للشراء

55.65 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي

55،31 جنيها للشراء

56،08 جنيها للبيع





سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي

54،61 جنيها للشراء

55،59 جنيها للبيع