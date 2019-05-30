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مسلسلات خليجية.. ملخص الحلقة 24 مسلسل "حدود الشر"

الخميس 30/مايو/2019 - 10:13 ص
مسلسلات خليجية.. ملخص الحلقة 24 مسلسل حدود الشر
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الفجر الفني
 
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كشفت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "حدود الشر"، الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية"، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، عن العديد من التطورات، أبرزها شكوى لطيفة من أمها لنعيمة وبناتها.


وذهبت لطيفة إلى منزل نعيمة، وهي تبكي شاكية معاملة أمها السيئة، بعد زواجها من صاحب مكتب العقارات "أبو سليمان"، وتطلب منها أن تتحدث معها، لكن نعيمة تطلب من أختها سيطة، أن تذهب مع لطيفة وتتحدث مع أمها، فهي تحبها وتحترمها.

وأخبر أبو جاسم زوجته ليلى بأنه أصبح لا يثق في نعيمة وأولادها، لأنهم يتصرفون من وراء ظهره، وقال لها إنه يشعر بالندم لأنه ظلم شقيقها قاسم، لتخبره ليلى بأنها ستعوضه عن كل شيء وعليه أن يثق في شقيقها.


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